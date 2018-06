Trump menace de taxer 200 milliards de dollars d’importations chinoises supplémentaires

Washington — Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir son intention de taxer 200 milliards de dollars d’importations chinoises supplémentaires à hauteur de 10 %, en rétorsion aux mesures de représailles chinoises annoncées dans le sillage des premières taxes douanières américaines dévoilées vendredi.



« Des mesures supplémentaires doivent être prises pour encourager la Chine à changer ses pratiques déloyales et à ouvrir son marché aux biens américains », a indiqué le président dans un communiqué transmis par la Maison-Blanche.



« La Chine n’a apparemment aucune intention de changer ses pratiques illégales d’acquisition de la propriété intellectuelle et de la technologie américaines », déplore-t-il, estimant que le géant asiatique a décidé au contraire de « menacer les entreprises, les travailleurs et les agriculteurs des États-Unis ».



Donald Trump précise que si la Chine venait à augmenter de nouveau ses tarifs, l’administration américaine infligerait alors des taxes sur 200 milliards d’importations additionnelles.



« Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine doivent être bien plus équitables », a-t-il martelé.



Washington entend forcer Pékin à réduire le déficit commercial américain de 200 milliards de dollars.



Taxes douanières

Vendredi, la Maison-Blanche avait annoncé des taxes douanières de 25 % sur 50 milliards de dollars d’importations en provenance de Chine pour compenser le vol de la propriété intellectuelle et de technologies américaines.



Ces tarifs seront imposés sur des marchandises « contenant des technologies très importantes sur le plan industriel », avait précisé l’administration Trump, mais elles épargneront des produits populaires comme les téléphones portables ou les télévisions pour ne pas pénaliser les consommateurs américains très friands de ces biens d’équipement.



Donald Trump avait mis en garde son partenaire asiatique qu’il s’exposait à de nouvelles taxes s’il venait à riposter. Or Pékin avait aussitôt annoncé des taxes à l’identique.