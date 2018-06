Trump accusé d’avoir détourné l’argent de sa fondation à des fins personnelles

New York — La procureure générale de l’État de New York a accusé jeudi Donald Trump et trois de ses enfants d’avoir détourné l’argent de sa fondation à des fins personnelles, et entamé une action judiciaire pour obtenir sa dissolution.

« Comme le montre l’enquête, la Fondation Trump n’était guère plus qu’un chéquier pour régler les dépenses de Trump et de ses entreprises à des organisations non lucratives, quelles que soient leur raison d’être et leur légalité », a déclaré la procureure, Barbara Underwood, dans un communiqué.

Le président américain a réagi jeudi aux poursuites intentées contre lui en les qualifiant de « ridicules ».

« Les miteux démocrates de New York [...] font tout pour me poursuivre par rapport à ma fondation », a-t-il réagi dans un tweet, en expliquant qu'il ne « chercherait pas d'accord à l'amiable » dans cette affaire.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...