Trump s’en prend sur Twitter aux alliés des États-Unis

Washington — Le président américain Donald Trump s’en est pris lundi aux alliés des États-Unis dans une diatribe sous forme de tweets ciblés sur les désaccords commerciaux et les dépenses militaires, après un sommet orageux du G7 au Canada.

« Le commerce équitable devrait s’appeler commerce imbécile s’il n’est pas Réciproque », a twitté Donald Trump, critiquant les droits de douane canadiens sur les importations de lait américain.

Samedi, dans l’avion qui l’emmenait à Singapour pour son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Donald Trump a brusquement retiré son soutien au communiqué final du sommet du G7 au Québec, malgré le compromis forgé de haute lutte sur les questions commerciales quelques heures auparavant.

Il avait traité de « malhonnête » le premier ministre canadien, Justin Trudeau, hôte du sommet.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit...