Vingt-cinq ans de prison pour un policier américain corrompu

Washington —Un tribunal fédéral américain a condamné jeudi le chef d’une unité de police de Baltimore à 25 ans de prison, dans l’un des plus gros scandales de corruption policière de l’histoire récente des États-Unis. Le sergent Wayne Jenkins a pris la parole à l’énoncé du verdict en sanglotant, pour s’excuser de ses « nombreuses erreurs ». L’homme est parfois présenté comme le policier le plus corrompu de Baltimore, une cité portuaire de l’est du pays gangrenée par les gangs et une criminalité record. Wayne Jenkins dirigeait la Gun Trace Task Force, une unité d’élite censée traquer les armes disséminées dans les quartiers en déshérence de Baltimore. Trois autres anciens agents de cette brigade devaient se voir notifier leur peine jeudi et vendredi. Ils se livraient à des pratiques illégales généralisées, incluant rackets, cambriolages, fausses dépositions ou vols à main armée.