Les Eagles ne sont plus les bienvenus à la Maison-Blanche

Donald Trump a retiré l'invitation à se rendre mardi à la Maison-Blanche transmise aux Eagles de Philadelphie, vainqueurs du dernier Super Bowl, en raison du geste de certains joueurs mettant genou à terre pendant l'hymne national.

Le président républicain est en conflit ouvert depuis des mois avec les joueurs de football américain de la NFL, qui protestent ainsi contre les violences raciales aux États-Unis, ayant même été jusqu'à estimer le mois dernier que ces joueurs « ne devraient peut-être pas être dans le pays ».

« Les Eagles de Philadelphia ne peuvent pas venir demain avec leur équipe au complet pour être mis à l'honneur. Ils ne sont pas d'accord avec le président, car il insiste pour qu'ils se lèvent fièrement pour l'hymne national, la main sur le cœur », a déclaré Donald Trump dans un communiqué publié par la Maison-Blanche lundi soir.

Certains joueurs des Eagles avaient déjà annoncé leur refus de répondre à l'invitation du président américain, qui reçoit traditionnellement les équipes sacrées dans les quatre championnats professionnels.

Mardi, dans un de ses tweets matinaux, le président est revenu sur le sujet en affirmant: « nous allons fièrement interpréter l'hymne national et d'autres airs merveilleux pour fêter notre pays à 15 h », l'heure initialement prévue pour la réception avec les Eagles.

We will proudly be playing the National Anthem and other wonderful music celebrating our Country today at 3 P.M., The White House, with the United States Marine Band and the United States Army Chorus. Honoring America! NFL, no escaping to Locker Rooms!

« NFL, pas moyen d'y échapper se réfugiant dans les Vestiaires! » a encore lancé M. Trump, qui avait affirmé la veille que les 1000 admirateurs de l'équipe qui voulaient se rendre à la Maison-Blanche étaient toujours invités.

« Mensonges »

« Tellement de mensonges... », a réagi sur Twitter un ancien joueur des Eagles, Torrey Smith. « Pas grand monde allait y aller. Personne n'a refusé d'y aller simplement parce que Trump "insiste" pour que les gens se lèvent pour l'hymne. Le président continue de propager cette fausse histoire selon laquelle les joueurs sont anti-soldats », a-t-il développé.

So many lies smh

Here are some facts

1. Not many people were going to go

2. No one refused to go simply because Trump “insists” folks stand for the anthem

3. The President continues to spread the false narrative that players are anti military pic.twitter.com/89GUNhJ4eE