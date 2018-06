Trump dit avoir le droit de se gracier lui-même

Donald Trump a affirmé lundi avoir le « droit absolu » de s’accorder la grâce présidentielle, tout en assurant n’avoir rien à se reprocher dans l’enquête sur l’ingérence russe dans les élections qui fait peser une lourde menace sur sa présidence. Au-delà du strict débat juridique, qui divise les experts, le fait même que le 45e président des États-Unis évoque cette hypothèse a suscité une avalanche de réactions indignées et de mises en garde, y compris au sein de son propre camp. D’autant que, chaque jour qui passe, Donald Trump s’emploie, avec son entourage, à distiller l’idée que la suite de l’enquête dépend de son bon vouloir et qu’elle ne peut en définitive pas l’atteindre. L’enquête sur une éventuelle collusion entre l’équipe de campagne de Donald Trump et Moscou est une épée de Damoclès sur le mandat du magnat de l’immobilier.