Trump gracie un conservateur et promet d’autres grâces

Washington — Le président américain, Donald Trump, a confirmé jeudi sa volonté d’user à discrétion de son droit de grâce, dont il a fait bénéficier un conservateur polémiste très antidémocrate. M. Trump a gracié Dinesh D’Souza, un chroniqueur et réalisateur extrêmement critique de l’ancien président Obama, qui avait été condamné pour infraction aux lois sur le financement électoral. Contrairement à ses prédécesseurs — Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama —, qui ont chacun attendu plus de deux ans avant d’accorder leur première grâce, Donald Trump montre qu’il n’hésite pas à utiliser ce droit régalien quand il considère que la justice a fait fausse route. C’est souvent ses partisans qui en profitent. « Je vais accorder une grâce totale à Dinesh D’Souza aujourd’hui. Il a été traité de façon très injuste par l’État », a tweeté le président américain. M. D’Souza avait plaidé coupable en 2014 d’avoir fait verser, par deux associés utilisés comme hommes de paille, 20 000 $ à une candidate républicaine au Sénat américain en 2012. La limite légale, de la part d’un particulier, était à l’époque de 5000 $.