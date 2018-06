Sommet Trump-Kim: «réels progrès» à New York

New York — Le dialogue entre Washington et Pyongyang a permis de faire de « vrais progrès » vers l’organisation d’un sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui doit recevoir incessamment un courrier du dirigeant nord-coréen. « On va dans la bonne direction », a assuré jeudi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, au terme de deux jours de réunions à New York avec le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Yong-chol, qui est le plus haut dirigeant nord-coréen à se rendre aux États-Unis depuis dix-huit ans. Il n’a toutefois pas dit si la Corée du Nord s’était engagée en faveur d’une dénucléarisation « complète, vérifiable et irréversible », comme l’exigent les États-Unis avant toute concession de leur part. Signe que les grandes manoeuvres diplomatiques vont bon train à douze jours de l’éventuel sommet, Moscou s’est immiscé dans le processus en proposant de recevoir Kim Jong-un en Russie.