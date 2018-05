Reprise des discussions entre Pompeo et le bras droit de Kim Jong-un

Les discussions entre le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et le bras droit de Kim Jong-un ont recommencé jeudi à New York en vue d’un éventuel sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, a constaté sur place un journaliste de l’Agence France-Presse.

Le secrétaire d’État Pompeo et le général Kim Yong Chol se sont serré la main avant de s’installer pour la première des deux séances de discussions prévues ce jeudi.

Plus de détails suivront.