Hawaï: l’éruption de Kilauea ne cesse de prendre de l’ampleur

Honolulu — L’éruption du volcan Kilauea ne cesse de prendre de l’ampleur à Hawaï.

La lave la plus chaude et la plus rapide jamais crachée par le volcan s’est propagée mercredi dans de nouveaux secteurs de Big Island. Les autorités ont été contraintes d’évacuer deux quartiers côtiers, par crainte qu’ils ne soient éventuellement coupés du monde.

La lave se déplaçait assez rapidement pour couvrir environ six terrains de football par heure, a dit Wendy Stovall, une experte de la Commission géologique des États-Unis (USGS).

La lave a jailli à travers, puis le long d’une route qui mène du centre commercial de Pahoa vers les petites villes et les terres agricoles à l’est.

Environ deux douzaines de fissures récentes dans cette zone ont créé des fontaines de lave imposantes et des explosions assourdissantes tout au long de l’éruption. La lave qui arrive actuellement à la surface est la plus chaude et la plus fluide à ce jour.

Mme Stovall a dit qu’il s’agit de « la lave la plus chaude que nous ayons vue dans cette éruption ». Même une différence de 50 degrés Celsius, a-t-elle expliqué, fait une grande différence dans la rapidité avec laquelle les coulées de lave peuvent bouger et leur comportement une fois le magma évacué.

La température de la lave atteint actuellement son sommet et avoisine celle du manteau terrestre.

Une fissure a été observée tôt mercredi matin projetant de la lave à plus de 60 mètres dans l’air.

La lave a détruit de l’équipement électrique, provoquant une panne à Vacationland et à Kapoho Beach Lots.

Il y a eu plusieurs petits tremblements de terre mercredi au sommet de Kilauea, où l’évent à l’intérieur du cratère Halemaumau du volcan s’est développé avec une série d’éruptions explosives qui ont envoyé des pierres et des cendres à des milliers de mètres dans le ciel.

La Commission géologique des États-Unis a diffusé mercredi des images de drones d’une autre coulée de lave rapide qui a piégé un homme à Leilani Estates au cours du week-end. La personne a été évacuée en toute sécurité.