Trump exige une enquête sur l'«infiltration» de sa campagne par le FBI

Washington — Le président américain, Donald Trump, a demandé dimanche une enquête sur une possible « infiltration » de sa campagne par des agents du FBI, une accusation qu’il brandit depuis plusieurs jours sans éléments concrets à l’appui.

« J’exige ici, et je le ferai demain officiellement, que le ministère de la Justice examine si le FBI a infiltré ou surveillé la campagne Trump pour des raisons politiques », a-t-il tweeté, exigeant de savoir si « de telles demandes ont été formulées par des gens au sein de l’administration Obama ».

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!