Hawaï: évacuations par hélicoptère après une nouvelle coulée de lave

Quatre habitants d'Hawaï, où le volcan Kilauea est entré en éruption le 3 mai, ont été évacués par hélicoptère après qu'une coulée de lave a isolé une quarantaine de maisons, selon les autorités locales.



« La lave se déplaçant rapidement (...) a isolé environ 40 maisons », a tweeté tard vendredi le responsable du comté de Hawaï, Harry Kim, relatant l'évacuation réussie « de quatre personnes par les hélicoptères de la Garde nationale et du comté de Hawaï ».



