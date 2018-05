Washington annule un programme de la NASA sur les GES

Washington — La Maison-Blanche a supprimé un programme de la NASA destiné à surveiller dans l’atmosphère le dioxyde de carbone et le méthane, considérés comme contribuant au réchauffement de la planète, a indiqué un porte-parole de l’agence spatiale. Le programme Carbon Monitoring System (CMS), qui coûte 10 millions de dollars par an, cherche les sources d’émission et les puits de dioxyde de carbone et créé des modélisations en haute résolution des flux de ce gaz à effet de serre sur la Terre, a expliqué jeudi la revue américaine. « Le gouvernement du président Donald Trump a discrètement tué le CMS », a-t-il écrit, qualifiant cette décision de « dernière attaque d’envergure en date contre la science climatique » opérée par la Maison-Blanche.