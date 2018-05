Trump attaque les médias «corrompus» et suggère de retirer leurs accréditations

Washington — Le président américain Donald Trump a lancé mercredi une nouvelle attaque contre les médias, qu’il a accusés de rendre compte injustement de son action, en suggérant de retirer l’accréditation de certains organes de presse « corrompus ».

« Les médias Fake News font des heures supplémentaires. Il vient d’être rapporté à l’instant que, en dépit des magnifiques succès que nous avons dans l’économie et tout le reste, 91 % des informations me concernant sur les chaînes de télé sont négatives (fausses informations) », a tweeté le président.

« Pourquoi travaillons-nous si dur avec les médias alors qu’ils sont corrompus ? Retirer leurs accréditations ? », a-t-il fini par suggérer.

