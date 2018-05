Inde: une seconde adolescente violée et brûlée en peu de jours

New Delhi — Une adolescente indienne luttait pour sa vie lundi après avoir été violée, aspergée d’essence et brûlée, a annoncé la police locale, seconde affaire de ce type en quelques jours dans le pays. Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme de 19 ans qui vit dans le même quartier que la victime de 17 ans. « Il a versé du kérosène sur la fille et l’a brûlée », a indiqué Shailendra Barnwal, un responsable policier du district de Pakur dans l’État reculé du Jharkhand. Cette agression s’est produite vendredi, le même jour et dans la même région où un fait similaire a scandalisé l’opinion publique : le viol d’une jeune fille qui a ensuite été brûlée vive. L’Inde est secouée ces dernières semaines par plusieurs scandales retentissants de viols, qui remettent au premier plan le fléau des violences sexuelles dans cette société patriarcale où prévaut la culture du silence.