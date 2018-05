Le volcan Kilauea détruit des dizaines de maisons sur l’île d’Hawaï

Honolulu — Le nombre de maisons détruites par le volcan Kilauea dans le sud-est de l’île d’Hawaï était de 26 dimanche, alors que des scientifiques ont rapporté que de la lave avait jailli à plus de 61 mètres dans les airs. Certaines des 1700 personnes qui ont été évacuées se sont préparées à la possibilité de ne pas revenir à la maison avant un bon moment. Les autorités d’Hawaï ont déclaré que les maisons qui ont été brûlées se trouvaient dans le quartier de Leilani Estates, alors que de la roche fondue, du gaz toxique et de la vapeur se sont échappés des fissures créées dans le sol par le volcan. Une coulée de lave s’est étendue sur une surface de près de 36 000 mètres carrés autour de la fissure la plus active du volcan. Les autorités ont indiqué que la vitesse de déplacement de la lave est plutôt lente, et rien ne permet de déterminer quand la lave s’arrêtera et jusqu’où elle s’étendra.