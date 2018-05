Erdogan promet de nouvelles opérations militaires

Le président turc a promis dimanche de lancer de nouvelles opérations militaires similaires à celles menées actuellement en Syrie et d’élever la Turquie au rang de « puissance mondiale », devant plusieurs milliers de partisans réunis à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan dévoilait sa profession de foi pour les élections présidentielle et législatives anticipées du 24 juin. La Turquie mène depuis janvier dans le nord-ouest de la Syrie une offensive contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), soutenue par Washington dans sa lutte contre le groupe armé État islamique. Avant cette opération, la Turquie avait mené, d’août 2016 à mars 2017, une première offensive dans le nord de la Syrie contre le groupe EI et les YPG.