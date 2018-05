Un ministre pakistanais blessé par balle

Photo: Arif Ali Agence France-Presse

Islamabad — Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Ahsan Iqbal, a été blessé par balle dimanche alors qu’il participait à un rassemblement électoral, à quelques mois des législatives, mais sa vie n’est pas en danger. Le suspect, nommé « Abid » et âgé d’une vingtaine d’années, a tiré sur le ministre à bout portant et l’a touché au bras droit, a déclaré un responsable de la police. Il aurait tenté de tirer une seconde fois avant d’être neutralisé par les policiers sur place. Le ministre était « visé », a déclaré à l’AFP Asim Khan, un assistant du ministre. M. Iqbal a été transporté par hélicoptère dans un centre médical à Lahore, où il a été opéré et dont l’état est stable. L’attaque s’est produite alors qu’Ahsan Iqbal, l’une des figures du parti au pouvoir, la Ligue musulmane pakistanaise, s’apprêtait à quitter une rencontre électorale dans sa circonscription du district de Narowal, selon Raja Riffat Mukhtar. Le Pakistan se prépare à des élections législatives dans les prochains mois, même si leur date définitive n’est pas encore fixée.