Pour éviter un scandale, Gina Haspel prête à quitter la CIA

Washington — La candidate choisie par le président Donald Trump pour diriger la CIA a offert de renoncer à ce poste par crainte qu’un programme d’interrogatoires n’entache sa réputation et celle de l’agence de renseignement américaine. Deux hauts responsables de l’administration ont, sous le couvert de l’anonymat, confirmé cette nouvelle, d’abord rapportée par le Washington Post. Vendredi, en vue de l’audience de confirmation de Gina Haspel, des représentants de la Maison-Blanche avaient cherché à obtenir plus de détails sur son implication dans le programme d’interrogatoires brutaux auxquels étaient auparavant soumis des suspects de terrorisme, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Selon des sources internes, Gina Haspel a alors offert de retirer sa candidature et de mettre un terme au processus qui aurait pu la porter à la tête de la CIA, qu’elle dirige pour l’instant de manière intérimaire. Les fonctionnaires lui auraient alors assuré qu’elle bénéficiait toujours de l’appui du président.