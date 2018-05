Déjà aux prises avec l’enquête russe, Trump s’embourbe dans l’affaire Stormy Daniels

Versions contradictoires, révélations explosives : de plus en plus embourbé dans l’affaire Stormy Daniels, Donald Trump s’est vu forcé de monter au créneau vendredi, alors qu’il se débat déjà avec l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle.

Interrogé par la presse au sujet de l’actrice de films X qui assure avoir eu une liaison avec lui en 2006, le président américain s’est défendu d’avoir changé sa version des faits, en accusant les médias de colporter « des conneries ».

Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, soutient avoir été payée dans le cadre d’un accord de confidentialité pour taire sa relation présumée avec M. Trump, qui se serait produite alors qu’il était déjà marié avec son épouse actuelle Melania. Michael Cohen, l’avocat personnel du président, a admis avoir versé 130 000 $ à l’actrice quelques jours avant le scrutin de novembre 2016.

Jusqu’ici, le président avait affirmé tout ignorer de ce paiement, se bornant à admettre que Michael Cohen le représentait dans le litige l’opposant à Stormy Daniels.

Mais alors que le président américain s’est récemment adjoint les services de l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, pour renforcer son équipe d’avocats, c’est précisément de ce dernier qu’est venue une révélation explosive.

M. Giuliani a en effet déclaré mercredi soir sur Fox News que le milliardaire avait remboursé M. Cohen « sur une période de plusieurs mois ». Peu après, M. Giuliani a indiqué au New York Times que M. Trump avait versé à M. Cohen entre 460 000 $ et 470 000 $ afin de rembourser la somme versée à l’actrice ainsi que « des dépenses secondaires », sans autres précisions.

Jeudi, visiblement en difficulté, le président américain a radicalement viré de stratégie, en admettant avoir bien remboursé à son avocat les fameux 130 000 $.

«Chasse aux sorcières»

Dans une série de tweets explicatifs au ton posé, tranchant avec son style souvent colérique, Donald Trump a tenté de circonscrire l’incendie en précisant que Michael Cohen « recevait une avance sur honoraires mensuelle » et que cet argent ne provenait donc pas « de l’argent de la campagne ou des contributions pour la campagne ».

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are.....