L’éruption du volcan Kilauea cause des évacuations à Hawaï

L'éruption spectaculaire du volcan Kilauea, l'un des plus actifs au monde, a provoqué des coulées de lave rougeoyante jusque dans les zones d'habitation jeudi, poussant des milliers d'habitants d’Hawaï à fuir.

Le gouverneur de l'île du Pacifique David Ige a déclaré l'état d'urgence afin de pouvoir mobiliser tous les services et les fonds d'urgence de l'État liés aux catastrophes naturelles.

Les médias locaux montraient des rues bloquées par la police et une coulée de lave rougeoyanteen train de progresser, ou encore une coulée de lave brûlant dans la forêt dense entourant le volcan Kilauea, comme une barrière de magma.

Des « vapeurs et de la lave se sont échappées par une fissure dans la zone de Mohala Street », a écrit la Défense civile locale sur son compte Facebook, un responsable local précisant qu'environ 10 000 personnes habitent la zone concernée par les évacuations.

770 bâtiments et 1700 personnes sont sous le coup d'évacuations obligatoires, a indiqué à l'AFP Cindy McMillan, porte-parole du gouverneur David Ige.

L'agence américaine de géologie et sismologie (USGS) avertissait, sur un site dédié aux volcans, « de nouvelles coulées de lave pourraient survenir sans qu'il soit possible de prédire » où elles se produiraient.

Deux centres d'accueil ont pour l'instant été ouverts pour accueillir les évacués. Le gouverneur a appelé l'armée de réserve (National Guard) pour aider aux opérations de secours, a-t-il indiqué sur Twitter.

« Préparez vous maintenant pour que votre famille soit en sécurité », a enjoint le gouverneur aux résidents appelés à évacuer la zone.

Des responsables de l'Observatoire volcanologique d'Hawaï, dépendant de l'Institut américain d'Études géologiques (USGS), surveillent et évaluent avec des moyens terrestres et aériens l'importance de l'éruption qui s'est déclarée à 16 h 45 locales (20 h 45 à Montréal).

Plus tôt, à 10 h 30 (14h30 à Montréal), un tremblement de terre d'une magnitude 5, suivi de nombreuses répliques, au sud de la bouche éruptive de Puu Oo, a déclenché des chutes de pierres et une potentielle rupture dans le cratère du volcan, selon USGS.

Il est le plus important d'une centaine de séismes parfois mineurs, autour d'une magnitude 2.0, depuis lundi, usant les nerfs des résidents.

« Ça met à bout », « c'est comme si toute la maison tremblait. Comme si quelqu'un qui fait 160 kilos venait dans mon salon et n'arrêtait pas de sauter », a décrit à la chaîne locale KHON une habitante Carol Shepard.

Les autorités d'Hawaï ont diffusé une photo montrant un immense jet de cendres rosâtres jaillir du volcan et se dissiper en se déplaçant vers le sud-ouest du cône volcanique Puu Oo.

Elles ont prévenu que l'éruption pouvait contenir des « concentrations potentiellement létales de dioxyde de soufre ».

De nouvelles fissures dans le sol ont été signalées tard dans l'après-midi. « Les zones en bas de la pente du [volcan] en éruption risquent d'être inondées de lave », particulièrement la zone générale de la sous-division de Leilani Estates.

Utilisant un drone, Jeremiah Osuna, un résident, a pris des images vidéo de la coulée de lave rouge qui ressemble selon lui à « un rideau de feu ».

« Ç’a grondé comme si on avait mis des pierres dans un séchoir à linge et qu'on l'avait fait tourner en vitesse maximale. On pouvait sentir le soufre et les arbres brûlant », a décrit M. Osuna cité par la chaîne KHON2.

« J'ai été un peu secoué et j'ai réalisé à quel point [...] c'est dangereux de vivre » près du volcan, a-t-il ajouté.

Les scientifiques observaient cette « intrusion de magma » dans cette zone depuis lundi, anticipant une possible éruption, a expliqué Janet Babb, géologue de l'Observatoire volcanologique d'Hawaï. D'autres éruptions pourraient survenir, selon elle.

« Les Hawaïens vivent là depuis toujours. On sait ce qui se passe. Tout le monde doit être prêt », estime une habitante Janice Wei, qui ayant habité autrefois en Californie, est familière des zones sismiques.

L'île d’Hawaï, souvent appelée Big Island, est la plus grande des huit principales îles qui forment cet État américain du Pacifique, un archipel de 137 îles au total.