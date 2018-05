Des milliers d’habitants de Hawaï fuient une éruption volcanique

Los Angeles — Environ 10 000 habitants de Hawaï ont dû fuir des coulées de lave et des vapeurs de soufre jeudi à cause de l’éruption du volcan Kilauea, intervenue après un tremblement de terre suivi de nombreuses répliques. Des « vapeurs et de la lave se sont échappées par une fissure dans la zone de Mohala Street », a écrit la Défense civile locale sur son compte Facebook, un responsable local précisant qu’environ 10 000 personnes habitent la zone concernée. À 10H30 locales, un tremblement de terre d’une magnitude 5 au sud de la bouche éruptive de Puu Oo, a déclenché des chutes de pierres et une potentielle rupture dans le cratère du volcan, selon USGS. Il est le plus important d’une centaine de séismes parfois mineurs, autour d’une magnitude 2.0, depuis lundi, usant les nerfs des résidents. Les autorités d’Hawaï ont diffusé une photo montrant un immense jet de cendres rosâtres jaillir du volcan et se dissiper en se déplaçant vers le sud-ouest du Puu Oo. Elles ont prévenu que l’éruption pouvait contenir des « concentrations potentiellement létales de dioxyde de soufre ». Des centres d’urgence ont été ouverts pour accueillir les évacués. Le volcan Kilauea, sur l’île d’Hawaï, la plus grande de l’archipel du Pacifique, est l’un des plus actifs au monde.