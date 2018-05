L’Iowa adopte la loi anti-avortement la plus restrictive des États-Unis

Chicago — Le Parlement de l’État américain de l’Iowa a adopté mercredi la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) la plus contraignante du pays pour ce qui est de la période possible d’intervention, avec l’espoir de susciter un débat national. Les législateurs, majoritairement républicains, de cet État agricole du centre du pays ont interdit l’avortement à partir du moment où les battements du coeur sont détectés, ce qui est possible dès la sixième semaine de grossesse. Avec des exceptions cependant pour les victimes de viol et d’inceste. Les opposants à cette loi rejettent un texte qui dénierait à beaucoup de femmes le droit de recourir à l’avortement avant même de savoir qu’elles sont enceintes. Ce texte doit encore être promulgué par la gouverneure républicaine pour entrer en vigueur. Kim Reynolds, opposée à l’IVG, n’a pas encore indiqué si elle apposerait sa signature sur ce projet. Une telle restriction risquerait d’entraîner une bataille devant les tribunaux, jusqu’au niveau fédéral.