McCain égratigne Trump dans ses mémoires

Washington — Le sénateur américain John McCain, ténor du Parti républicain, n’épargne pas Donald Trump dans la dernière édition de ses mémoires et dénonce la perte de la valeur d’humilité chez certains élus. L’octogénaire, figure respectée de l’univers politique aux États-Unis, lutte depuis des mois contre un cancer du cerveau. Il avertit que sa parole est d’autant plus libre. « C’est mon dernier mandat » au Sénat, écrit-il dans son livre à paraître le 22 mai. Ce héros de la guerre du Vietnam ne mâche pas ses mots envers le président : « Il a refusé de distinguer les actes de notre État de ceux de régimes despotiques […] L’apparence de la fermeté, ou une pseudo-apparence de fermeté façon téléréalité, semble être plus importante à ses yeux que nos valeurs », ajoute-t-il.