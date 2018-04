Au moins 150 migrants à la frontière mexicaine

Tijuana — Au moins 150 migrants centraméricains, qui font partie d’un convoi d’autobus qui avait déclenché l’ire du président américain, Donald Trump, sont arrivés dimanche à Tijuana au Mexique, à la frontière avec les États-Unis, décidés à demander l’asile à Washington. Le convoi, baptisé Viacrucis Migrante et parti fin mars de la ville de Tapachula, dans le sud du Mexique, a débuté avec plus de 1000 personnes qui se sont ensuite dispersées. En avril, les images du convoi de migrants se dirigeant vers les États-Unis avaient suscité la colère de M. Trump et une forte tension entre Washington et Mexico. Le président avait notamment ordonné le déploiement sur la frontière de troupes de la Garde nationale.