Trump loue Merkel, mais ne lâche rien

Washington — Donald Trump a loué vendredi les qualités d’Angela Merkel, « une femme extraordinaire », mais les deux dirigeants ont surtout pris acte de leurs points de désaccord, du nucléaire iranien aux tarifs douaniers. Dans un contraste saisissant avec les embrassades et tapes dans le dos qui ont marqué la visite, en début de semaine, du président de France, Emmanuel Macron, le président américain et la chancelière allemande se sont cantonnés à un registre plus classique, plus distant aussi. Comme M. Macron avant elle, Mme Merkel a tenté de convaincre le président américain que l’accord sur le nucléaire iranien devait être préservé, faute de quoi Téhéran pourrait reprendre sa quête de l’arme atomique et provoquer une course à l’armement dans une région instable.