Nouvelles manifestations d’enseignants aux États-Unis

Photo: Ralph Freso / Getty Images / Agence France-Presse

Los Angeles — De nouvelles manifestations massives d’enseignants avaient lieu jeudi dans l’Arizona et le Colorado, dans l’ouest des États-Unis, pour réclamer des hausses de salaire et une augmentation du financement des écoles, faisant suite à des mouvements similaires dans plusieurs autres États. D’après la presse américaine, plus de 1,4 million d’écoliers et d’étudiants étaient privés de classe à cause de ces grèves auxquelles participaient des dizaines de milliers de professeurs. Le gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, a appelé dans un communiqué le Congrès de son État à voter une hausse « méritée » de 20 % des salaires des enseignants. Des manifestations similaires ont déjà eu lieu dans l’Oklahoma, le Kentucky et en Virginie-Occidentale.