La Cour suprême divisée sur le décret migratoire de Trump

Washington — La Cour suprême des États-Unis est apparue divisée en examinant mercredi le décret anti-immigration du président Donald Trump, phase finale d’une âpre bataille judiciaire de quinze mois autour de cette mesure extrêmement controversée. Majoritaires avec cinq sièges sur neuf, les juges conservateurs ont semblé plutôt convaincus par la thèse que M. Trump n’avait fait qu’user de ses prérogatives en décidant d’interdire le territoire américain, de façon permanente, aux ressortissants de six pays majoritairement musulmans. Les quatre juges progressistes sont, eux, apparus plus préoccupés par les accusations selon lesquelles ce décret ciblait les musulmans, alors que la Constitution américaine interdit la discrimination religieuse. Cette affaire est probablement aussi pour elle la plus importante de l’année. La Cour suprême rendra son arrêt dans ce dossier explosif d’ici fin juin.