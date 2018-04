Donald Trump assure que son avocat personnel lui restera fidèle

Washington — Donald Trump a pris samedi la défense de son avocat personnel, Michael Cohen, assurant qu’il ne « se retournera » pas contre lui dans le cadre d’une affaire judiciaire qui pourrait être embarrassante pour le président américain.

Dans une série de messages sur Twitter, Donald Trump s’en est pris à un article du New York Times. Cet article veut « détruire Michael Cohen et sa relation avec moi dans l’espoir qu’il “se retournera” » en devenant un témoin à charge, a-t-il tweeté.

....non-existent “sources” and a drunk/drugged up loser who hates Michael, a fine person with a wonderful family. Michael is a businessman for his own account/lawyer who I have always liked & respected. Most people will flip if the Government lets them out of trouble, even if....