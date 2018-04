Un tribunal donne raison aux «villes sanctuaires» contre le gouvernement Trump

Chicago — Une cour d’appel fédérale située à Chicago a rejeté jeudi les efforts du gouvernement Trump pour punir les « villes sanctuaires », ces municipalités qui refusent de coopérer avec les services de l’immigration du gouvernement fédéral pour arrêter les clandestins.

Le tribunal de l’Illinois a déclaré que le ministère de la Justice (DoJ) ne pouvait pas priver ces villes de financements fédéraux.

Depuis l’année dernière, le DoJ s’est lancé dans une bataille contre les villes et États, très majoritairement démocrates, qui autorisent leurs forces de police locales à libérer des sans-papiers sans les livrer aux autorités fédérales.

Le président républicain Donald Trump accuse régulièrement ces villes de libérer des criminels.

Sur Twitter mercredi, il a ainsi dénoncé une nouvelle fois « un concept ridicule, qui infeste et nourrit la criminalité ».

Sanctuary Cities released at least 142 Gang Members across the United States, making it easy for them to commit all forms of violent crimes where none would have existed. We are doing a great job of law enforcement, but things such as this make safety in America difficult!