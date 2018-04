Comey se dit un écrivain sans expérience

Washington — L’ancien directeur du FBI James Comey a mis en avant son inexpérience en tant qu’écrivain pour répondre aux critiques qui ont accueilli ses mémoires, sortis mardi et numéro un des ventes sur Amazon, dans lesquels il dresse un portrait accablant du président des États-Unis, Donald Trump. Dans l’ouvrage A Higher Loyalty : Truth, Lies and Leadership, James Comey se livre notamment à des descriptions physiques de Donald Trump, qu’il s’agisse de ses mains qui seraient petites, de sa coiffure ou de la couleur orangée de sa peau. Mais certains commentateurs et critiques se sont aussi demandé dans la presse américaine si l’ancien patron du FBI ne descendait pas ainsi trop bas dans l’arène politique. James Comey s’est défendu mardi sur NPR d’utiliser sa notoriété pour lancer une carrière politique et a dit vouloir seulement mettre en garde contre les dangers, selon lui, de la présidence Trump.