Un enquêteur fédéral a confirmé qu’une personne était morte dans l’incident ayant provoqué l’atterrissage d’urgence d’un avion, à Philadelphie, mardi.

Un appareil de Southwest Airlines a dû se poser à l’aéroport de Philadelphie lorsqu’une partie du moteur et un hublot ont été endommagés.

Ni le transporteur ni l’Administration fédérale de l’aviation n’ont expliqué comment l’incident s’était produit.

Southwest a précisé que 143 passagers et cinq membres d’équipage se trouvaient à bord du Boeing 737, qui avait quitté l’aéroport LaGuardia de New York à destination de Dallas.

Des passagers ont été aperçus sortant de l’avion pour marcher sur l’aire de trafic de l’aéroport, après l’atterrissage qui a eu lieu vers 11 h 20.

L’aéroport de Philadelphie a écrit sur Twitter que le vol 1380 « a atterri en toute sécurité à PHL, et les passagers sont emmenés dans le terminal », sans donner d’autres détails.

.@SouthwestAir flight #1380 update: Flight from LGA to Dallas Love Field landed safely at PHL and passengers are being brought into the terminal. Flights are departing and arriving but passengers should expect delays. Check flight status with your airline.