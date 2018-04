Pompeo se défend d’être va-t-en-guerre

Photo: Mark Wilson / Getty Images / Agence France-Presse

Washington — Le futur secrétaire d’État américain Mike Pompeo a tenté jeudi, lors de son audition par le Congrès, de se défaire de son étiquette de « faucon » en promettant d’être ferme mais pas va-t-en-guerre, notamment sur l’Iran et la Corée du Nord. « La guerre est toujours et doit toujours être en dernier ressort », a lancé le directeur de la CIA devant la Commission des affaires étrangères du Sénat, appelée à confirmer ou non sa nomination par Donald Trump à la tête de la diplomatie américaine. Mike Pompeo doit remplacer Rex Tillerson, limogé en mars et souvent vu comme plus modéré que le président américain en politique étrangère. Sa nomination, avec celle de John Bolton comme conseiller à la sécurité nationale, a été jugée emblématique d’un durcissement du gouvernement américain.