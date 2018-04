Trump entretient le flou sur des frappes en Syrie

Donald Trump lancera une attaque « très bientôt ou pas si tôt que cela », Emmanuel Macron se décidera « en temps voulu » : les Occidentaux entretenaient le flou jeudi sur leur riposte à l’attaque chimique présumée dans la Ghouta orientale.

Alors que la tension est encore montée d’un cran après des menaces d’action militaire du président américain sur Twitter, la première ministre britannique Theresa May a convoqué pour jeudi une réunion d’urgence de son gouvernement, afin de « discuter de la réponse à apporter aux événements en Syrie ».

Après avoir provoqué une montée de tensions en demandant à la Russie mercredi de se « tenir prête » à des frappes contre son allié syrien, Donald Trump a semblé temporiser.

« Jamais dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu. Cela pourrait être très bientôt ou pas si tôt que cela », a-t-il écrit dans un tweet matinal. « Dans tous les cas, les États-Unis, sous mon administration, ont fait un super boulot pour débarrasser la région du [groupe État islamique]. Ou est le “merci l’Amérique” ? »

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”