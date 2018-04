Mark Zuckerberg sur le grill au Congrès

Mark Zuckerberg, fondateur et grand patron de Facebook était au Congrès américain mardi pour s’expliquer sur le détournement des données de quelque 87 millions de comptes de ses abonnés par la firme de communication stratégique Cambridge Analytica. Il venait reformuler des excuses pour ce scandale devant le Sénat, mais aussi exposer les mesures prises par sa compagnie pour les éviter à l’avenir. Il l’a fait.

« J’ai lancé Facebook, je le dirige et je suis responsable de ce qui arrive », a dit d’entrée de jeu Mark Zuckerberg, jeune entrepreneur de 33 ans à la tête du plus grand réseau social en ligne du monde. Il a promis des mesures pour protéger davantage les données personnelles des usagers. « Nous avons fait beaucoup d’erreurs en gérant cette compagnie », a-t-il dit. Il s’est expressément excusé une fois pendant sa déclaration d’ouverture.

La longue comparution de Mark Zuckerberg devant le comité sénatorial de la justice et du commerce a commencé à 14 h 30 mardi, avec quinze minutes de retard sur l’horaire prévu. Pas moins de 44 sénateurs assistaient à la rencontre, presque la moitié des membres de la chambre haute. La plupart des grands médias américains semblent avoir relayé en direct la comparution.

Réputé arrogant et froid, celui que certains chroniqueurs américains décrivent comme un « nerd asocial » a troqué le t-shirt gris supposé cool pour le complet afin de paraître devant l’assemblée des élus. Très bien préparé, aussi clair que possible, y compris sur les questions techniques, M. Zuckerberg a tout de même été obligé de promettre à plusieurs reprises que son « équipe » fournirait plus tard, après vérifications, certaines informations précises demandées par ses questionneurs.

Des données, s’il vous plaît

La plupart des demandes ont porté sur la collecte et la protection des données. Plusieurs élus ont dit être sceptiques devant les remords et les promesses de corrections de M. Zuckerberg. Le seul fait que Cambridge Analytica ait pu avoir accès à des informations privées sur des dizaines de millions de personnes, dont quelque 70 millions d’Américains, a visiblement troublé les sénateurs.

M. Zuckerberg a d’ailleurs annoncé que Cambridge Analytica a encore des données glanées sur Facebook alors que la compagnie de communications politiques avait promis les avoir détruites en 2015. Facebook l’a appris il y a un mois et a décidé de lancer une enquête mondiale sur le détournement de ses données. Il a aussi reconnu que c’était une erreur évidente d’avoir fait confiance à Cambridge Analytica dès 2015.

La compagnie britannique a réagi immédiatement. Elle s’est défendue sur son compte Twitter d’avoir volé des données et d’avoir contrevenu à une loi pour les obtenir. Cambridge a acheté les données de Facebook à un chercheur pour quelques dizaines de milliers de dollars. La compagnie de marketing politique dit aussi que les données obtenues de cette manière ont été détruites et qu’une enquête déclenchée allait le prouver.

« Nous vivons un moment charnière, un point tournant philosophique, a dit le président de Facebook. Ce que nous apprenons maintenant, avec le cas de Cambridge Analytica ou les fake news, c’est que nous devons élargir notre vision de notre responsabilité. J’espère que dans quelques années les gens vont voir une réelle différence. »

L’entrepreneur du Web a aussi annoncé que sa compagnie allait analyser quelles applications ont eu accès à des informations des usagers. D’autres mesures ont déjà été annoncées au cours des derniers jours, dont la mise en place d’un comité de surveillance des recherches universitaires.

On continue demain

Mark Zuckerberg continuait son témoignage au moment d’écrire ce texte. Il sera reçu par le Comité de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants mercredi. La double comparution est une des plus attendues des derniers temps. Sa performance était jugée fondamentale pour l’avenir de sa compagnie. Facebook compte environ deux milliards d’abonnés, soit plus d’un terrien sur quatre.

La sénatrice Lindsey Graham a demandé si le géant était un monopole. « Ça ne me semble certainement pas ainsi pour moi », a répondu le fondateur. Sa réponse a suscité des murmures amusés dans la salle bondée.

M. Zuckerberg est considéré le cinquième homme le plus riche du monde, après Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet et Bernard Arnault. Il est maintenant traité par certains médias comme une sorte d’oligarque américain.

En tout cas, rares sont ceux qui le défendent, y compris aux États-Unis. Les révélations sur les interférences russes dans les élections de pays démocratiques jumelées au scandale de la non protection des données privées de dizaines de millions de comptes entachent la réputation de la puissante plateforme comme de son propriétaire fondateur. Facebook devient le symbole de l’irresponsabilité des géants du numérique.

La crise a coûté des milliards en capitalisation boursière. Par contre, l’action du groupe se négociait à la hausse pendant le témoignage du président Zuckerberg, avec un gain total d’environ 5 % pendant la journée de mardi.