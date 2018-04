«L’OMC est injuste envers les États-Unis», selon Trump

Washington — Le président américain Donald Trump, engagé dans un bras de fer avec la Chine, a vivement dénoncé vendredi le fonctionnement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), jugeant qu’elle était « injuste envers les États-Unis ».

« La Chine, qui est une grande puissance économique, est considérée comme un pays en développement au sein de l’Organisation mondiale du commerce. Ils bénéficient donc d’énormes avantages, particulièrement par rapport aux États-Unis », a-t-il tweeté.

China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages, especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented. The WTO is unfair to U.S.