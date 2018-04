Californie: saisie historique de cannabis

Los Angeles — La police californienne a saisi plus d’une centaine de maisons qui servaient à produire illégalement de la marijuana, l’une des plus importantes saisies de culture résidentielle de l’histoire des États-Unis, a annoncé mercredi le gouvernement américain. « Il s’agissait d’une opération à grande échelle, avec des millions de dollars en provenance de Chine », a déclaré Cindy Chen, une fonctionnaire des services fiscaux, dans un communiqué publié par le ministère de la Justice. « Cette organisation criminelle a utilisé de l’argent étranger pour acheter des maisons et les a transformées en maisons de culture de marijuana », a-t-elle dit. Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une enquête qui a débuté en 2014, lorsque la police a commencé à repérer l’achat des maisons par des virements principalement en provenance de la province chinoise de Fujian, sur la côte sud-est de la Chine.