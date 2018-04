Un «tireur actif» au siège social de YouTube

San Francisco — La police et les autorités fédérales américaines sont intervenues, mardi, au siège social de YouTube, après que des coups de feu eurent été entendus dans l’établissement de la ville de San Bruno, dans le nord de la Californie.



La police de la ville a indiqué qu’il y avait un tireur actif, mais elle n’a pas pu fournir d’autres informations. Plusieurs appels à la centrale d’urgence 9-1-1 faisaient état de coups de feu, alors la police et les pompiers sont intervenus aussitôt, a déclaré la directrice générale de la Ville, Connie Jackson.



Des bâtiments ont été évacués. Un important déploiement policier est en cours.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 avril 2018



Des images de la télévision américaine montraient des policiers en train fouiller des gens qui sortaient de l’édifice, les mains en l’air. Plusieurs véhicules de police étaient dans les environs.



Le chef de la police de San Bruno, s'adressera aux médias à 14 h 30 locales (17 h 30, heure de Montréal).



L’hôpital Stanford dit avoir admis de quatre à cinq patients, mais la porte-parole de l’établissement ne savait pas dans quel état ils étaient.



Google, qui est propriétaire de YouTube, a écrit sur Twitter que l’entreprise travaillait en coordination avec les autorités, ajoutant que des précisions seraient fournies « dès qu’elles seront disponibles ».

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) 3 avril 2018





D’après un témoin indirect de la scène cité par CNN, « une femme a fait irruption au moment du déjeuner et semblait tirer sur une personne en particulier ». Il ne s’agirait pas d’une fusillade visant un grand nombre de personne, selon cette même source qui a gardé l’anonymat.L’attaque se serait produite dans « une cour intérieure » où les employés déjeunent habituellement.Une employée de YouTube, qui a souhaité garder l’anonymat, a indiqué également sur CNN qu’elle se trouvait « en vidéo conférence » lorsque l’attaque est survenue.Elle a évoqué des gens qui « se sont soudainement mis à courir et à crier », ajoutant que les personnes présentes sur le campus se sont efforcées de quitter le bâtiment le plus vite possible. « Il y a plein de sorties. Donc plein de personnes ont pu sortir », a-t-elle encore ajouté.



