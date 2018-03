Nouvelle salve de Trump contre Amazon

Washington — Le président Donald Trump a de nouveau pris pour cible le géant d’Internet Amazon samedi, dénonçant le groupe de l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, pour ses pratiques fiscales et son usage de la poste américaine, pour la deuxième fois en trois jours.

« Puisque nous en parlons, on dit que la poste américaine perd 1,5 dollar en moyenne sur chaque colis livré par Amazon. Ca fait des milliards de dollars au total », a lancé Donald Trump dans un premier tweet matinal.

Disant citer le New York Times, il affirme que ce journal « indique que “la taille de l’équipe de lobbying du groupe a explosé” ».

