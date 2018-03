Attentat d’Orlando: la veuve du tueur acquittée

Miami — L’épouse d’Omar Mateen, l’homme qui a tué 49 personnes à Orlando en 2016, a été déclarée non coupable vendredi d’avoir aidé son mari à perpétrer le pire attentat djihadiste commis aux États-Unis depuis le 11-Septembre. Âgée de 31 ans, Noor Salman était accusée d’avoir aidé son mari à préparer l’attentat et d’avoir menti aux enquêteurs. Elle risquait la prison à vie. Les avocats de Noor Salman ont argué que sa déclaration à la police, dans laquelle elle a reconnu avoir eu connaissance des intentions meurtrières de son mari, a été faite sous la contrainte, après 16 heures d’interrogatoire. La défense a en outre avancé que Mme Salman est dotée d’un faible coefficient intellectuel, ce qui la rendrait influençable, et qu’elle était dominée par un époux violent, qui la battait.