La veuve du tireur du club de nuit Pulse acquittée d’aide au terrorisme

Miami — L’épouse d’Omar Mateen, l’auteur de la tuerie d’Orlando qui a fait 49 morts, a été déclarée non coupable vendredi d’avoir aidé son mari à perpétrer le pire attentat commis aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001, selon les autorités locales.

Noor Salman, âgée de 31 ans, était accusée d’avoir aidé son mari à préparer l’attentat commis au nom du groupe Etat islamique le 12 juin 2016, dans une boîte de nuit gaie, le Pulse, et d’avoir menti aux enquêteurs. Elle risquait la prison à vie.

« Justice a été rendue », a déclaré un avocat de la défense, Charles Swift, en sortant du tribunal, d’après l’antenne locale de la chaîne CBS.

Les 12 jurés avaient commencé à délibérer mercredi après-midi, après le procès démarré le 3 mars dans un tribunal d’Orlando, en Floride.

Les avocats de Noor Salman ont argué que sa déclaration à la police, dans laquelle elle a reconnu avoir eu connaissance des intentions meurtrières de son mari, est intervenue sous la contrainte, après 16 heures d’interrogatoire.

La défense a en outre avancé que Mme Salman est dotée d’un faible quotient intellectuel, ce qui la rendrait influençable, et qu’elle était dominée par un époux violent, qui la battait. Mère d’un garçon de quatre ans qu’elle a eu avec lui, elle aurait eu peur de le contredire, même en son absence.

« Pourquoi Omar Mateen se serait-il confié à Noor, une femme qu’il ne respectait manifestement pas ? » a argumenté mercredi son avocate, Linda Moreno, selon le journal local Orlando Sentinel. « Elle n’était pas son égale, elle n’était pas sa partenaire et elle n’était pas sa confidente. »

Pendant l’audience, les procureurs ont révélé qu’Omar Mateen comptait au départ attaquer le grand parc thématique de Disney, à Orlando, en cachant son arme dans une poussette. Mais il y aurait finalement renoncé, échaudé par la forte présence policière, décidant finalement de viser le Pulse.

« Nous avons espoir que la fin du procès lié à la tragédie du Pulse pourra aider notre ville à poursuivre son processeur de deuil », a réagi le maire Buddy Dyer sur Twitter après le verdict.

Hopefully the conclusion of the trial related to the Pulse tragedy can help our community continue the healing process. We remain committed to ensure those impacted by this tragedy receive the support they need through the Orlando United Assistance Center by calling 407-500-HOPE.