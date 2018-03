Affaire Skripal: expulsion massive de diplomates russes

Le Canada a expulsé quatre diplomates russes dans le cadre d’une action coordonnée entre pays occidentaux pour répondre à l’empoisonnement au gaz innervant d’un ex-agent russe et de sa fille en Grande-Bretagne dont ils accusent Moscou.



trois demandes de personnel diplomatique supplémentaires présentées au Canada par le gouvernement russe seront rejetées, a expliqué la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland.



Elle a indiqué que le « Canada prend ces mesures par solidarité avec le Royaume-Uni », dans la foulée de l’attaque à l’agent neurotoxique contre l’ancien espion Sergueï Skripal.

Mme Freeland a dit que cette attaque « est un acte méprisable, odieux et irresponsable qui aurait pu mettre en danger la vie de centaines de personnes » et qui « représente une menace évidente pour l’ordre international ».



Quatre membres du personnel diplomatique de la Russie travaillant à l’ambassade de la Fédération de Russie à Ottawa ou au consulat général de la Fédération de Russie à Montréal seront ainsi expulsés.



Les États-Unis et l’Union européenne ont aussi annoncé plus tôt lundi l’expulsion de dizaines de diplomates russes. Washington a même ordonné la fermeture du consulat russe de Seattle.



Des membres du gouvernement Trump ont indiqué que les 60 diplomates sont tous des espions, dont 12 qui sont membres de la délégation russe aux Nations unies. Ils ont ajouté que le consulat de Seattle était préoccupant en raison de sa proximité d’une base navale.



Les responsables ont dit que ces mesures visent à envoyer un message concernant le nombre « élevé et inacceptable » d’espions russes aux États-Unis et à répondre à l’attaque au Royaume-Uni.



Les diplomates expulsés disposent de 60 jours pour sortir des États-Unis.



Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a dit que 14 pays membres de l’Union européenne ont décidé d’expulser plus d’une trentaine de diplomates russes en lien avec l’empoisonnement de l’ancien espion Sergueï Skripal et de sa fille.



M. Tusk a prévenu lundi que d’autres mesures, et possiblement d’autres expulsions, pourraient être annoncées au cours des prochains jours ou des prochaines semaines.



La République tchèque a annoncé l’expulsion de trois membres de l’ambassade russe. Les Pays-Bas, l’Estonie, l’Italie, la Pologne, l’Allemagne et la Lituanie comptent parmi les autres pays qui ont décidé de sévir dans le cadre de cette réponse coordonnée.



L’Allemagne a expliqué qu’elle expulsait quatre diplomates russes non seulement dans l’affaire Skripal, mais aussi parce que les réseaux informatiques du gouvernement allemand ont fait l’objet d’attaques qui étaient « fort probablement » l’œuvre de pirates russes.



L’Ukraine a annoncé l’expulsion de 13 diplomates russes. Le Royaume-Uni en avait déjà expulsé 23 et l’Union européenne avait déjà rappelé son ambassadeur à Moscou.



Londres accuse le Kremlin d’avoir utilisé un agent neurotoxique soviétique, le Novichok, pour attaquer M. Skripal, ce que le gouvernement russe réfute formellement.