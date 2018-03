Ingérence russe: Trump dit n’avoir aucun mal à trouver un avocat

New York — Donald Trump a affirmé dimanche que « beaucoup d’avocats et de cabinets de premier plan » étaient prêts à assurer sa défense dans le dossier russe, trois jours après le retrait de son principal conseil et alors que plusieurs avocats refusent de rejoindre son équipe.

« Ne croyez pas le discours des “Fake News” selon lequel il serait difficile de trouver un avocat pour prendre cette affaire », a tweeté le président américain dimanche matin.

« Un avocat ne refusera JAMAIS la célébrité et la fortune, même s’ils ont des sentiments partagés », a-t-il ajouté, se disant « très heureux de [son] équipe existante ».

Many lawyers and top law firms want to represent me in the Russia case...don’t believe the Fake News narrative that it is hard to find a lawyer who wants to take this on. Fame & fortune will NEVER be turned down by a lawyer, though some are conflicted. Problem is that a new......