Washington suspend les taxes sur les métaux pour plusieurs de ses partenaires

Washington — Le président américain, Donald Trump, a autorisé jeudi la suspension des taxes des États-Unis sur les importations d’acier et d’aluminium de plusieurs de leurs partenaires importants, dont l’Union européenne, a annoncé la Maison-Blanche. « Les taxes sur les importations d’acier et d’aluminium des pays suivants sont suspendues jusqu’au 1er mai 2018 », a indiqué dans un communiqué la présidence américaine, citant les pays membres de l’UE, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Mexique et la Corée du Sud.