Démission du principal avocat de Trump dans l’enquête russe

Washington — L’avocat dirigeant l’équipe qui conseille Donald Trump dans l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre son équipe de campagne et Moscou a démissionné jeudi. Le jour même de l’annonce de Donald Trump affirmant qu’il était prêt à témoigner devant le procureur spécial. « J’apprécie le président et je lui souhaite le meilleur », a indiqué John Dowd dans un bref communiqué annonçant son départ. Selon le New York Times, John Dowd a décidé de jeter l’éponge, estimant que ses recommandations n’étaient pas suivies par M. Trump à un moment où le président durcit le ton à l’égard de M. Mueller. Cette démission renforce une impression de fébrilité à la Maison-Blanche, qui fait face à plusieurs fronts judiciaires.