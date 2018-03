Trump et Biden relancent leur bagarre de cour d’école

Washington — Le débat politique américain sous l’ère Trump laisse parfois sans voix. Jeudi, le président américain, Donald Trump, 71 ans, a répondu par une volée d’insultes à l’ancien vice-président Joe Biden, 75 ans, qui avait une nouvelle fois évoqué l’envie d’en découdre avec lui « derrière le gymnase » en raison de son manque de respect pour les femmes. « Ce fou de Joe Biden essaye de faire le dur », a lancé le 45e président des États-Unis dans un tweet écrit avant même le lever du jour. « En fait, il est faible, à la fois mentalement et physiquement, et pourtant il me menace, pour la deuxième fois, d’assaut physique. Il ne me connaît pas, mais il tomberait rapidement et comme une mouche, en pleurant », a-t-il ajouté. « Ne menace pas les gens, Joe ! » a-t-il conclu.