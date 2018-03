Un négationniste en lice pour un siège au Congrès

Washington — Un candidat négationniste et partisan de la suprématie blanche a été élu mardi soir sous l’étiquette républicaine dans l’Illinois pour briguer un siège au Congrès américain, selon la commission électorale de l’État. Arthur Jones, 70 ans, était le seul candidat aux primaires du GOP dans le 3e district de l’Illinois dans l’optique des élections parlementaires de novembre. Il a toutefois peu de chances de l’emporter face à l’actuel titulaire, le démocrate conservateur Daniel Lipinski, dans cette circonscription qui n’a pas envoyé de républicain à la Chambre des représentants depuis 1975. Le site de campagne de M. Jones dénonce entre autres le « racket de l’Holocauste » qualifié de « plus gros mensonge de l’histoire » ou le mouvement LGBTQ qui cherche à « déraciner et renverser tous les enseignements moraux de la religion chrétienne ».