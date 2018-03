Le poseur de bombes du Texas se suicide

Photo: Scott Olson / Getty Images / Agence France-Presse

Austin — Un homme soupçonné d’être l’auteur de la série d’attentats au colis piégé qui ont semé la peur à Austin, la capitale du Texas, s’est donné la mort mercredi en se faisant exploser dans sa voiture alors qu’il allait être arrêté par la police. L’homme, identifié par les autorités comme Mark Anthony Conditt et âgé de 23 ans, aurait fabriqué au moins cinq bombes artisanales, qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en trois semaines à Austin et dans sa région. Depuis la première explosion, le 2 mars, plusieurs centaines d’agents de la police locale et fédérale étaient sur la trace du « poseur de bombes en série ». Le suspect a été identifié notamment grâce aux images de vidéosurveillance tournées dimanche dans une succursale de la société de livraison FedEx à Austin. Les policiers cherchent à établir s’il a bénéficié de complicités. Les motivations de Mark Conditt restent inconnues.