L’auteur de la série d’explosions au Texas s'est suicidé

Un jeune homme soupçonné d'être l'auteur de la série d'attentats au colis piégé qui ont semé la peur à Austin, la capitale du Texas, s'est donné la mort mercredi en se faisant exploser dans sa voiture.

L'homme – blanc – a été identifié comme Mark Anthony Conditt selon plusieurs médias américains qui s'appuient sur des sources proches de l'enquête.

Les bombes artisanales du jeune homme ont fait deux morts et plusieurs blessés, mais les forces de l'ordre ont insisté qu'il était trop tôt pour baisser complètement la garde.

« Nous craignons qu'il puisse y avoir d'autres colis piégés dans la nature », a déclaré Fred Milanowski, en charge de l'enquête pour l'ATF, l'agence fédérale qui régule les armes à feu et les explosifs. Il a demandé à la population d'être vigilante et de signaler tout objet suspect immédiatement.

Depuis trois semaines, des centaines d'agents de la police locale et fédérale étaient sur la trace du « poseur de bombe en série ».

Comme la population d'Austin, le président des États-Unis semblait soulagé mercredi matin. « LE POSEUR DE BOMBES PRESUME D'AUSTIN EST MORT. Beau travail de la police et de tous ceux impliqués», a tweeté Donald Trump.

