7 Shinjuku, l’un des quartiers comptant le plus grand nombre d’étrangers à Tokyo. On y trouve de tout, du simple bol de ramens aux rêves les plus fous, souvent imbibés de bière ou de saké. À visiter : le secteur « chaud » de Kabukichō, où règnent en maîtres hôtesses et yakuzas… et un Godzilla géant, perché sur un cinéma. Olivier Sylvestre Le Devoir